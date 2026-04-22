ЖК Улан Маматкановдун талапкерлигин МинКаб төрагасынын орун басарлыгына жактырды

Жогорку Кеңеш Улан Маматкановдун талапкерлигин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматына жактырды. Мындай чечим бүгүн, 22-апрелдеги Жогорку Кеңештин жыйынында кабыл алынды.

Депутаттар Маматкановго суроо беришкен жок, анын талапкерлиги бир добуштан жактырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу жаңы жетекчи социалдык блокту тейлейт.

Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы
Фото Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы. Улан Маматканов
Улан Маматканов 44 жашта. Ал Ош облусунун Кара-Суу районундагы Мады айылында туулган. 2004-жылы Ош мамлекеттик университетин «мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» адистиги боюнча аяктаган, кийинчерээк Президентке караштуу Башкаруу академиясында билим алган.

Эмгек жолун 2005-жылы Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде баштаган. Вице-премьер-министрдин жардамчысы болуп иштеген, Эмгек министрлигинде жана Өкмөт аппаратында ар кандай кызматтарды аркалаган. Ар кайсы жылдары Президенттин аппаратынын эксперти жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы болгон.

2021-жылдан бери Социалдык фонддун төрагасынын орун басары кызматын ээлеп келген.
Мирлан Жээнчороев ЖКнын «Ала-Тоо» депутаттык тобуна кошулду
Жогорку Кеңеште жаңы депутат ант берди
ЖК комитети БШК мүчөлөрүнүн санын кыскартууну колдоду
Жогорку Кеңеште Чоңдорго билим берүү күнү белгиленди
ЖК депутаты Ош менен Бишкектин ортосунда каттамдарды көбөйтүүнү суранды
ЖК депутаты Кара-Балтадагы таштанды маселесин чечүүнү суранды
ЖК комитети «Кемин — Балыкчы» электр линиясын куруу боюнча келишимди жактырды
Баатыр энелерди колдоо: ЖК комитети жөлөкпулдар боюнча мыйзам долбоорун жактырды
ЖК депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды
Депутат Кыргызстанда климаттык фонд түзүүнү сунуштады
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
