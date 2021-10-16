Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в страну

В Баку (Азербайджан) состоялся первый раунд консультаций по консульским вопросам между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопрос взаимного признания сертификатов COVID-19, а также вопрос включения Кыргызстана в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Азербайджана. Обсуждены также вопросы защиты прав и интересов граждан, в том числе оказание поддержки и помощи временно пребывающим, обучающимся и осуществляющим трудовую деятельность на территориях двух государств в условиях пандемии COVID-19.

«Участники консультаций обменялись опытом по вопросу предоставления консульской правовой и гуманитарной помощи во время пандемии и рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также вопросы исполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и вопросы функционирования Института почетных консулов двух государств. По итогам заседания был подписан протокол», — говорится в сообщении.