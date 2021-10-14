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Власть

Кыргызстан предложил автоматически отменять выявленные в ЕАЭС барьеры

Для устранения препятствий необходимо выработать действенный механизм автоматической отмены барьера при его выявлении и невозможности его повторного применения. С инициативой на заседании Высшего евразийского совета в расширенном формате выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, глобальные изменения на пути к низкоуглеродному производству будут существенно влиять на конкурентоспособность экономик. Поэтому внешнеторговая, промышленная, налоговая политики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны быть своевременно адаптированы к предстоящим трансформациям. При этом Кыргызстан вызвался предоставить площадку для обсуждения климатической повестки.

Кроме того, Садыр Жапаров выступил за принятие согласованного всеми странами проекта международного договора по газу в реальные сроки. Он еще раз напомнил о необходимости поддержки догоняющих экономик государств-членов, чтобы уровень жизни и доходы населения во всех странах ЕАЭС выровнялись.

«Необходимо внедрять действенные механизмы создания устойчивых кооперационных проектов и локализации производства в целях решения вопросов импортозамещения исходя из специфики экономик государств-членов. Предлагаю также сконцентрировать внимание на решении задачи сбалансированного и предсказуемого поведения участников рынка для исключения манипуляций и скачков цен на чувствительные и базовые продовольственные товары. Это будет серьезным шагом к созданию условий для формирования согласованной, а в перспективе — к единой агропромышленной политики», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210431/
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