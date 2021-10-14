В Таможенной службе рассказали, почему пропустили контрабанду из Таджикистана

Государственная таможенная служба Кыргызстана пропустила 22 тонны винограда из Таджикистана после оплаты штрафа. Информацию 24.kg подтвердили в ведомстве.

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Пресс-служба ГТС сообщила, что перевозившие груз граждане Кыргызстана были привлечены к ответственности по статье 260 Кодекса КР о нарушениях, на них наложен штраф в размере 52 тысячи 500 сомов.

«После оплаты штрафа задержанный товар прошел таможенную очистку с уплатой таможенных платежей в размере 252 тысячи 34 сома», — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 6 октября дружинники в Баткенском районе задержали 22 тонны винограда из Таджикистана, загруженные в пять микроавтобусов и две грузовые машины. Жители Лейлека сообщили 24.kg, что груз принадлежит некоторым местным депутатам и бизнесменам-контрабандистам.

На следующий день жители Баткенского района собрались в селе Орто-Боз и потребовали наказать перевозчиков и хозяина контрабанды. Тогда глава управления по Баткенской области Пограничной службы ГКНБ Кыялбек Толонбаев пообещал, что и водители, и хозяин груза понесут строгое наказание.

А полпред президента в Баткенской области Абдыкерим Алимбаев призвал силовые структуры применять оружие против контрабандистов в случае их неподчинения.