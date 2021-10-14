Вице-мэр Азат Узаков нагрубил сотруднице горкенеша. В БГК выступили в защиту

На одном из заседаний профильной комиссии БГК вице-мэр Азат Узаков нагрубил сотруднице аппарата горкенеша. Депутат Максат Алымбеков на заседании внеочередной сессии предложил рассмотреть этот инцидент.
«Если сегодня мы не можем защитить свой аппарат, то это будет неправильно. Я надеюсь, что коллеги поддержат включение вопроса в повестку дня. Думаю, что такого не должно быть», — сказал он.
После чего председатель БГК Куванычбек Конгантиев объявил перерыв и пригласил лидеров фракций на совещание.
Позднее он предложил перенести вопрос на следующую сессию в связи с отсутствием мэра Айбека Джунушалиева, который находится в командировке. Но до этого вопрос будет направлен на рассмотрение постоянных комиссий БГК по ЖКХ и регламенту и этике.
Максат Алымбеков отметил, что не поднимал вопроса о недоверии вице-мэру, а лишь предложил обсудить сам факт, чтобы впредь не допускали подобного отношения.
Тогда Куванычбек Конгантиев обратился к представителям аппарата мэрии. Он напомнил, что на прошлой сессии было поручение рассмотреть дисциплинарную ответственность Азата Узакова из-за игнорирования им заседаний фракций и комиссий БГК. «Официально был направлен ответ, что мэр считает нецелесообразным выносить дисциплинарное наказание», — ответили в аппарате муниципалитета.
Отметим, что сегодня депутаты собрались на внеочередную сессию. На повестке только один вопрос — о представлении списков кандидатур для доукомплектования резервов участковых избирательных комиссий Бишкека.