Не надо нас очернять. Камчыбек Ташиев о тое, где был с Райымбеком Матраимовым

Исполняющий обязанности главы кабмина Акылбек Жапаров сегодня отвечает на вопросы депутатов Жогорку Кенеша. Парламент должен утвердить новый состав кабинета министров.

На заседании произошла словесная перепалка между главой ГКНБ и депутатом Дастаном Бекешевым.

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Нардеп заявил, что некоторые члены кабмина сидят на тоях вместе с теми, кто привлекался к ответственности по уголовным делам в рамках так называемой «кустурации».

«После этого молодежь хочет уехать из страны. Как иначе, когда такой пример подают», — сказал Дастан Бекешев.

Глава ГКНБ сразу взял микрофон. Он обвинил парламентария в несправедливости.

«Критиковать это хорошо. Ваша критика нас толкает вперед. Очернение — это плохо. Перед выборами вы набираете очки. Не мы, а вы. Я вас ознакомлю с тем, чем мы занимаемся. В течение года ГКНБ собрал 7,5 миллиарда сомов. Всех, кто будет заниматься коррупцией, несмотря на то что они ходят со мной на той, на поминки, мы накажем. В том числе вас, если вы нарушите закон, несмотря на то что вы тут сидите со мной. Ни разу от вас полезную критику не слышал. Скажите лучше, как сделать. Мы тут как камикадзе работаем. Дайте дельное предложение. Не надо тут сидеть и очернять. Таким образом вы портите общество. Пусть молодежь берет пример с нас, с нашей борьбы с коррупцией. Дайте предложение, я готов исполнить», — заявил Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ также добавил, что последний год не ходил на тои и только недавно решил посетить свадьбу сына экс-мэра Оша Таалайбека Сарыбашова.

Хожу на поминки. На тоях не бываю. На этом тое с Райымбеком Матраимовым не сидел. Выступил и ушел. Даже если сидел бы, он заплатил 2 миллиарда сомов. Если будут нарушения, он еще заплатит. Камчыбек Ташиев

Напомним, недавно экс-мэр Оша женил сына. На свадьбе Камчыбек Ташиев произносил тост, в это время рядом с ним на сцене стояли бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, осужденный по коррупции, экс-спикер Ахматбек Келдибеков, генпрокурор Курманкул Зулушев, депутаты Улан Примов и Азамат Арапбаев.