Цифра дня. 33 премьер-министра сменилось в Кыргызстане за годы независимости

С момента обретения независимости в Кыргызстане сменилось 33 премьер-министра и главы кабмина.

Отметим, что одним из премьеров-долгожителей был Апас Джумагулов — с 1993 по 1998 год. Были и те, кто руководил правительством всего несколько дней или часов, или так и не избавился от приставки и. о.

В последние десять лет премьер-министры менялись каждые 1,5-2 года и даже чаще. С начала этого года в Кыргызстане назначен уже второй председатель кабинета министров. 33-м по счету главой кабмина стал Акылбек Жапаров. Пока с приставкой и. о.