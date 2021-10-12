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Власть

Детский сад и две школы. В Жогорку Кенеше подняли вопрос о долгостроях

Подрядчики государственных строительных объектов просят пересмотреть договоры в связи с ростом цен на строительные материалы. С таким обращением на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству выступил представитель подрядчиков Эдилбек Усупбаев.

Он отметил, что закон позволяет внести изменения в договор, если возникли непредвиденные обстоятельства. «У нас были расценки в рублях, сейчас в другой валюте — дороже», — сказала еще один подрядчик Анара Курманбаева.

Она также попросила нардепов решить проблему долгостроев. «Есть объекты-долгострои, которых мы своими силами не сможем завершить. Нет смысла. Мы таких строим уже в течение десяти лет. У меня есть детский сад и две школы — в Нарыне и на Иссык-Куле. В год государство выделяет от 3 до 6 миллионов сомов. Каждый год мы вынуждены базироваться с одного региона в другой по мере выделения средств. Государству нужны эти объекты или нет?» — задалась вопросом Анара Курманбаева, обращаясь к кабмину.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210106/
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