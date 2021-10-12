Минэконом намерен передать функцию оказания некоторых госуслуг частникам

Министерство экономики и финансов предлагает передать некоторые государственные услуги в аутсорсинг. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель главы ведомства Данияр Иманалиев.

Он отметил, что с внедрением цифровизации меняется принцип предоставления государственных услуг.

«Стоимость госуслуг будет устанавливать кабмин. Мы хотим улучшить качество обслуживания населения», — пояснил чиновник.

На сегодняшний день в Кыргызстане предоставляют 416 государственных услуг, 264 из них платные.