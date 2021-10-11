В Кыргызстане около 13 тысяч человек получают пенсию меньше 2 тысяч сомов. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша сообщил и. о. главы Соцфонда Арстанбек Абдуллаев.



Депутат Чынара Урумкалиева поинтересовалась наименьшим размером пенсий, которую получают кыргызстанцы.

«896 сомов. Это связано с тем, что нет требуемого стажа», — отметил Арстанбек Абдуллаев.

Он добавил, что с 1 октября в Кыргызстане повысились пенсии. Ее средний размер составил 6 тысяч 248 сомов.