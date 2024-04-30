Внесены изменения в Закон об инвестировании средств накопительной части пенсии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 3 апреля 2024 года.

Законом предусматривается расширение перечня финансовых инструментов для обеспечения прироста и сохранности средств пенсионных накоплений при их инвестировании, путем расширения структуры инвестиционного портфеля.

Учитывая, что пенсионные накопления в качестве источника инвестиций являются долгосрочными, Законом предусматривается их размещение в такие активы как драгоценные металлы (золото, серебро, платина) и ценные бумаги Национального банка Кыргызской Республики.

Также Законом предусматривается обязанность Социального фонда Кыргызской Республики создать резервный фонд для обеспечения финансовой устойчивости Государственного накопительного пенсионного фонда за счет средств Государственного накопительного пенсионного фонда.