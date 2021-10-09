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Власть

В Джети-Огузском районе открыли памятник Бирназару бию. Приехал Садыр Жапаров

В Джети-Огузском районе открыли памятник народному герою Бирназару бию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, сегодня Садыр Жапаров поучаствовал в открытии мемориала. Глава государства возложил цветы к монументу Бирназара бия, прочитана поминальная молитва.

«Пусть каждый гражданин Кыргызстана и молодежь страны последуют примеру Бирназара бия, честно служа народу и Родине. Уважаемые жители Иссык-Кульской долины, приглашенные гости из ближнего и дальнего зарубежья, уроженцы Джети-Огузского района, потомки Бирназара бия. Желаю всем благополучной жизни, светлого будущего, мира, крепкого здоровья, долгой жизни и заслуженного уважения», — сказал президент.

Бирназар бий

Бирназар (Алдаш уулу) бий родился примерно в 1719–1720 годах. В конце XVIII — начале XIX веков возглавил племя бугу и инициировал возращение жителей Нарына, Чуя, Иссык-Куля и Таласа с юга, спасавшихся там от захватчиков. Его широко поддерживали авторитетные кыргызские бии и бай-манапы племен сарыбагыш, солто и саруу, казахские султаны и узбекские феодалы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209881/
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