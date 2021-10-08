Выборы-2021. В каких случают могут вернуть пожертвования. Разъяснение ЦИК

ЦИК напоминает, в каких случаях деньги, пожертвованные на кампанию партии или кандидата, будут возвращены.

Уточняется, что добровольные пожертвования физических лиц не могут превышать 200 тысяч сомов, а юридических — не более 3 миллионов.

Если пожертвование внесено кем-то, кто не может давать деньги, к примеру, действующим чиновником или иностранным гражданином, то оно подлежит возврату в полном объеме. Если кто-то внес деньги, но больше допустимой суммы, то назад получит только часть, то есть ту сумму, которая начислена свыше предельной.

Предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей список кандидатов, не может превышать 300 миллионов сомов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.