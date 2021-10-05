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Власть

В парламенте раскритиковали идею об электронных госзакупках

«Это бизнес на пустом месте. Мы, получается, хотим позволить частным компаниям заниматься госзакупками», — заявил депутат Дастан Бекешев при обсуждении идеи кабинета министров создать электронные торговые площадки.

По его словам, непонятна сама цель законопроекта. Им предусматривается создание электронных торговых площадок для государственных закупок. По идее, их должно быть несколько, но по факту во всем законопроекте прописано так, будто будет только одна компания.

«Более того, непонятно, как это все будет работать. Для чего тогда вообще вэб-портал госзакупок? Моя коллега Гульшат Асылбаева давала свои замечания. Написали, что все учли, выработан согласованный вариант. Но все так же и осталось. Я считаю, что законопроект нужно вернуть в режим второго чтения и снова обсудить. Мы на той неделе приняли законопроект, который позволяет частным компаниям идентифицировать все устройства с передачей данных, а теперь позволяем частным компаниям заниматься госзакупками. Мне кажется, это неправильно», — высказался Дастан Бекешев.

В свою очередь первый заместитель министра экономики и финансов Алмаз Бакетаев ответил, что в вопросе законодательства о госзакупках Кыргызстан идет на одном уровне с соседями. Что касается разногласий с Гульшат Асылбаевой, то есть только одно существенное — оставить вэб-портал как торговую площадку.

«В нашем же законопроекте он остается как информационно-консультационный вэб-портал. Там будет регистрироваться вся необходимая информация, жалобы», — отметил чиновник.

Сама Гульшат Асылбаева подчеркнула, что речь идет не о разногласиях. Речь идет о замечаниях, которые Минэкономики и финансов обещало учесть. Вопрос касался информационной безопасности, возможности существования параллельно портала госзакупок как государственной и электронной площадок.

«Не все мои предложения учтены. Поэтому я предлагаю снять вопрос с повестки дня и отложить на неделю, чтобы доработать. Думаю, нам нет смысла спорить. Мы тоже за то, чтобы все развивалось, шла цифровизация. Логичнее было бы доработать законопроект, чтобы не было споров. Мы делаем это не для того, чтобы поддержать друг друга, а для того, чтобы закон действительно работал», — высказалась депутат.

В итоге депутаты сняли вопрос с рассмотрения, договорившись поработать над ним и вернуться к документу на следующем заседании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209392/
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