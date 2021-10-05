У нынешнего режима есть определенный карт-бланш, считает политолог Эмиль Каниметов, прокомментировавший 24.kg первую годовщину октябрьских событий.

По его словам, последствия событий октября 2020 года резко отличаются от событий 2005 и 2010 годов.

Он считает, что происходящие сегодня процессы отличаются тем, что нынешняя власть пытается предотвратить хищения базовых экономических ресурсов развития как со стороны крупных внешних игроков, так и внутренних политических группировок.

«Пока, очевидно, не дошло до эффективного и рационального использования этих ресурсов в развитии страны, не говоря о самоорганизации общества. Однако действия по «Кумтору», даже если это только попытка, уже дают какую-то надежду всему нашему обществу, показывают, что это возможно — привлекать к ответственности крупных политиков и олигархов», — сказал Эмиль Каниметов.

Он добавил, что нынешняя народная власть может и пытается брать на себя ответственность в отличие от предыдущих «академиков», при которых население стремительно шло к обнищанию и бедности.

По мнению эксперта, экономическая ситуация в Кыргызстане при бывшем президенте Аскаре Акаеве была гораздо хуже нынешней.

«Сейчас у людей также есть надежда, что власть может решать их проблемы, решать вопросы во благо всего населения, а не в пользу только определенной части. У нынешнего режима есть определенный карт-бланш», — сказал политолог.

«В какой-то мере централизация власти оправданна. Если власть решит проблемы экономической безопасности страны, то самые обычные проблемы нашего населения просто отпадут сами собой», — заключил Эмиль Каниметов.

Ровно год назад произошли октябрьские события. В ночь на 6 октября 2020-го толпа митингующих взяла «Белый дом». В третий раз в Кыргызстане власть сменилась в результате насильственных действий.

В ту же ночь из исправительных колоний и СИЗО освободили многих политических заключенных, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его приближенных Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, экс-премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, а также Садыра Жапарова. Многие из них позже вернулись в места заключения, кто-то сбежал из страны, а последний стал главой государства.