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Власть

Тарифы на отопление и горячую воду для населения в 2021 году не изменятся

Тарифы на отопление для населения в 2021 году не изменятся и сохранятся в размере 1 тысяча 134,76 сома за гигакалорию. Такое решение принял кабинет министров, утвердив новую среднесрочную тарифную политику.

Но со следующего отопительного периода тарифы для населения будут расти на 10 процентов в год. В среднем на отопление однокомнатной квартиры разница в оплате составит около 82 сомов в месяц, или 410 сомов за отопительный период.

Тарифы для населения на горячую воду в этом году также останутся без изменений и составят 981,76 сома за гигакалорию.

«Со следующего года рост тарифов на горячую воду для населения составит 14 процентов. В среднем на горячую воду на одного человека разница в оплате составит 34,5 сома за кубометр в месяц. Это позволит выйти через несколько лет на уровень стоимости горячего водоснабжения, что обеспечит замену и реконструкцию тепловых сетей, модернизацию тепловых пунктов, присоединение новых абонентов», — рассказали в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209021/
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