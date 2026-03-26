«Бишкектеплосеть» напоминает об изменении тарифа на горячую воду

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» сообщает об изменении тарифа на горячее водоснабжение.

По данным пресс-службы мэрии, изменения утверждены приказом Департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики № 42 от 10 марта 2026 года.

«Согласно приказу, с 1 марта 2026 года установлен новый тариф на горячую воду (без учета налогов). Тариф на отопление остается без изменений. Новый тариф будет применяться при начислении оплаты за горячее водоснабжение, начиная с указанной даты. Просим учитывать это изменение при планировании расходов на коммунальные услуги», — говорится в сообщении.