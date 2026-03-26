22:32
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

«Бишкектеплосеть» напоминает об изменении тарифа на горячую воду

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» сообщает об изменении тарифа на горячее водоснабжение.

По данным пресс-службы мэрии, изменения утверждены приказом Департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики № 42 от 10 марта 2026 года.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека

«Согласно приказу, с 1 марта 2026 года установлен новый тариф на горячую воду (без учета налогов). Тариф на отопление остается без изменений. Новый тариф будет применяться при начислении оплаты за горячее водоснабжение, начиная с указанной даты. Просим учитывать это изменение при планировании расходов на коммунальные услуги», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367641/
просмотров: 300
Версия для печати
26 марта, четверг
22:26
Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) сыграла вничью с командой Сербии Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) сыграла вничью с ...
22:25
В Узбекистане хотят запретить разводы в первый год брака
22:08
«Бишкектеплосеть» напоминает об изменении тарифа на горячую воду
22:03
МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
21:41
В Бишкеке провели очередную бесплатную операцию по пересадке почки