20:04
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

Ежегодно в Бишкеке меняют лишь 1 процент водопроводных сетей

Ежегодно в Бишкеке меняют 20 километров водопроводных сетей, что составляет всего 1 процент от их общего количества. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по вопросам совершенствования вновь присоединенных территорий к столице сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекводоканал» Чынгыз Жумалиев.

По его словам, тариф на холодную воду по приборам учета составляет 10,45 сома за 1 кубический метр, тогда как 0,5 литра газированного напитка — около 150 сомов.

«Вода стоит очень дешево. Нужно понимать, что ее не настолько много, чтобы мы так нерационально использовали. Сегодня важно заменить сети и установить водомеры. Тогда воды хватит и для наших внуков», — сказал Чынгыз Жумалиев.

Он добавил, что при действующих тарифах предприятие вышло с минусом по основному виду деятельности по итогам 2025 года.

«Нам подняли тариф на электроэнергию и подорожали услуги за охрану. Сегодняшний тариф по Бишкеку не окупается. Чтобы у нас было развитие, в «Водоканале» как минимум должно оставаться 500-600 миллионов сомов дополнительных денежных средств. Мы должны идти на увеличение тарифов ради будущего города», — подчеркнул он.

На вопрос депутата Казыбека Эргешова, на сколько нужно повысить тариф, чиновник не ответил в процентном соотношении, заметив, что сначала нужно пройти через антимонопольную службу.

«Мы в 2023 году уже повышали тарифы. Тогда начальник «Бишкекводоканала» обещал, что основную часть водопроводных труб по городу заменять хотя бы на 40-50 процентов. Но на сегодня даже на 10-15 процентов не решен вопрос», — возмутился нардеп.

Чынгыз Жумалиев подчеркнул, что одно повышение тарифов не позволит поменять все изношенные сети.

«Надо оказать поддержку «Водоканалу» привлечь деньги из республиканского бюджета», — резюмировал Казыбек Эргешов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361246/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша
Капстроительство. Мэрия Бишкека борется с недобросовестными подрядчиками
Почти 2,5 миллиона сомов выделяет столичный кенеш на значки и грамоты
Подключать газ летом, а не зимой призывают кыргызстанцев. С чем это связано?
В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть... /Быть»
В Бишкеке обсудили проекты по улучшению качества атмосферного воздуха
Электромобили в КР от общего количества машин составляют лишь 0,8 процента
Депутат интересуется, насколько целесообразно запускать трамваи в Бишкеке
В Бишкеке задержан подозреваемый в угоне автомобиля
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
20:04
Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала 87 медалей на Кубке мира Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала 87 медале...
19:51
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
19:40
Судебные исполнители в Оше добились выплаты алиментов на 872 тысячи сомов
19:38
Ежегодно в Бишкеке меняют лишь 1 процент водопроводных сетей
19:35
В Нарынской области в результате ДТП погибли двое школьников