Ежегодно в Бишкеке меняют лишь 1 процент водопроводных сетей

Ежегодно в Бишкеке меняют 20 километров водопроводных сетей, что составляет всего 1 процент от их общего количества. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по вопросам совершенствования вновь присоединенных территорий к столице сообщил директор муниципального предприятия «Бишкекводоканал» Чынгыз Жумалиев.

По его словам, тариф на холодную воду по приборам учета составляет 10,45 сома за 1 кубический метр, тогда как 0,5 литра газированного напитка — около 150 сомов.

«Вода стоит очень дешево. Нужно понимать, что ее не настолько много, чтобы мы так нерационально использовали. Сегодня важно заменить сети и установить водомеры. Тогда воды хватит и для наших внуков», — сказал Чынгыз Жумалиев.

Он добавил, что при действующих тарифах предприятие вышло с минусом по основному виду деятельности по итогам 2025 года.

«Нам подняли тариф на электроэнергию и подорожали услуги за охрану. Сегодняшний тариф по Бишкеку не окупается. Чтобы у нас было развитие, в «Водоканале» как минимум должно оставаться 500-600 миллионов сомов дополнительных денежных средств. Мы должны идти на увеличение тарифов ради будущего города», — подчеркнул он.

На вопрос депутата Казыбека Эргешова, на сколько нужно повысить тариф, чиновник не ответил в процентном соотношении, заметив, что сначала нужно пройти через антимонопольную службу.

«Мы в 2023 году уже повышали тарифы. Тогда начальник «Бишкекводоканала» обещал, что основную часть водопроводных труб по городу заменять хотя бы на 40-50 процентов. Но на сегодня даже на 10-15 процентов не решен вопрос», — возмутился нардеп.

Чынгыз Жумалиев подчеркнул, что одно повышение тарифов не позволит поменять все изношенные сети.

«Надо оказать поддержку «Водоканалу» привлечь деньги из республиканского бюджета», — резюмировал Казыбек Эргешов.