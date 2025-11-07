Поступает раз в 15 дней. В селах Саргата и Уч-Терек нет доступа к воде

Жители Уч-Терекского айыльного округа Токтогульского района Джалал-Абадской области пожаловались омбудсмену КР Джамиле Джаманбаевой на качество и доступность питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба института.

По ее данным, уполномоченный представитель омбудсмена по региону провел мониторинг по обеспечению доступности социальной инфраструктуры айыльного округа.

По информации айыл окмоту, в 2020-2021 годах реализован проект «Таза суу» почти на 235,2 миллиона сомов, финансируемый Всемирным банком и реализованный под контролем Агентства по развитию и инвестициям сообществ (АРИС). Строительные работы провели подрядные организации «Профит Экспресс» и АО «Жумгал Суу Курулуш».

Проект завершен и сдан в эксплуатацию в 2023-м, но проблема с чистой водой до сих пор остается нерешенной — давление воды в некоторых домах в селе Саргата низкое, поэтому она не поступает неделями. Иногда с крана течет грязная вода.

Согласно заключению Джалал-Абадского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора от 4 июля 2025 года, в селах Саргата и Уч-Терек выявлены следующие нарушения:

водопроводные трубы построены некачественно (часто лопаются при гидроударах);

из-за ошибок в проектировании в отдельные дома вода поступает только раз в 15 дней.

Кроме того, из-за отсутствия специальной лаборатории и соответствующих специалистов в айыльном аймаке вода, которую потребляет население, не проходит лабораторную проверку уже три года.

Отсутствие регулярного санитарного надзора является нарушением требований Закона «О питьевой воде» и технического регламента «О безопасности питьевой воды».

При этом в Уч-Терекском айыльном аймаке тариф за питьевую воду значительно, чем в других населенных пунктах области и даже в столице. Жители трех сел платят 31,7 сома за кубометр. В Токтогуле, для сравнения, кубометр воды стоит 17 сомов, а в Бишкеке — 10,45 сома.

Местные жители жалуются, что высокий тариф оказывает негативное влияние на их социально-экономическое положение.

Они также отмечают, что местные органы власти и подрядные организации не принимают результативных мер для решения проблемы, перекладывая ответственность друг на друга.

Ситуация в Уч-Тереке демонстрирует системные недостатки при реализации государственных и донорских программ.

«По информации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с 2019 года реализовано всего 88 проектов по обеспечению населения чистой водой. Их общая стоимость составила свыше 5,7 миллиарда сомов. Но, несмотря на столь масштабное финансирование, неэффективность отдельных проектов вызывает серьезные вопросы о целевом использовании бюджетных и донорских средств, а также о наличии коррупционных рисков», — отмечают в институте омбудсмена.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что ситуация в Уч-Терекском айылном аймаке нарушает основные социальные и экологические права местных жителей.

Акыйкатчы направила письмо в кабинет министров КР, предложив принять меры по решению проблемы с чистой водой в Уч-Терекском айыльном аймаке, а также провести проверку работ по реализации «Таза суу» в селах Уч-Терек и Саргата, рассмотреть ответственность комиссии, отвечающей за контроль и прием проекта.

Институт также предлагает провести комплексный аудит всех проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой, реализуемых с 2019 года.

