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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Освобождение Азиза Батукаева. Генпрокуратура требует возобновить расследование

Адвокат Замир Жоошев написал на своей странице в Facebook, что заместитель генпрокурора Кумарбек Токтакунов обратился в Верховный суд с ходатайством о возобновлении дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

По словам юриста, обратившийся просит отменить постановление Верховного суда от 31 ноября 2020 года, которым обвинительные приговоры в отношении Алмазбека Атамбаева и иных обвиняемых были отменены.

«Верховный суд в ноябре 2020 года отменил обвинительные приговоры нижестоящих судов, поскольку тогда было установлено нарушение в суде первой инстанции процессуального права Алмазбека Атамбаева участвовать в прениях сторон и право выступить с последним словом. В Верховном суде прокурор утверждал, что Атамбаев сам не захотел участвовать в прениях. Но суд, изучив материалы дела и выслушав доводы прокурора и адвокатов, пришел к выводу, что, действительно, районным судом было нарушено право Алмазбека Атамбаева участвовать в прениях и выступить с последним словом. Поэтому обвинительные приговоры были отменены и дело было направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения в ином составе», — пишет Замир Жоошев.

Это все, по нашему мнению, делается с целью ускорения вынесения обвинительного приговора в отношении Алмазбека Атамбаева и недопущения возможного участия в парламентских выборах.

Замир Жоошев

Адвокат также предположил, что, согласно новому Уголовно-процессуальному (статья 303), который скоро вступит в силу, более одного года нельзя содержать обвиняемого в СИЗО. Алмазбек Атамбаев находится под стражей более двух лет. «То есть, если новый УПК вступит в силу, то администрация 47-й колонии обязана будет незамедлительно выпустить экс-президента на свободу», — отмечает Замир Жоошев.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209018/
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