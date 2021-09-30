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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Бывший госсоветник Курманбека Бакиева баллотируется в депутаты

Экс-государственный советник секретариата президента (сейчас это администрация главы государства. — Прим. 24.kg) по вопросам безопасности Эльмурза Сатыбалдиев баллотируется в депутаты. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что он выдвинулся по Узгенскому одномандатному округу № 12.

Эльмурза Сатыбалдиев во время президентства Курманбека Бакиева, свергнутого в результате апрельского госпереворота в 2010 году, занимал с 2007 по 2009 год пост генерального прокурора. В 2009-м назначен государственным советником главы государства по вопросам безопасности, обороны и правопорядка.

Был фигурантом уголовного дела по апрельским событиям. Осужден по статье «Злоупотребление служебными полномочиями» УК КР. Судимость погашена. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/208791/
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