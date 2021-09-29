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Власть

Стала известна причина отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова

У президента Садыра Жапарова не было претензий к работе главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил представитель главы государства Анарбек Калматов.

Он зачитал заявление Толкунбека Абдыгулова, в котором тот просит освободить его от должности в связи с переходом на другую работу.

«У президента не было претензий к его работе. Человек увольняется по своему желанию», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, накануне стало известно, что глава Нацбанка подал в отставку. На его место президент предложил Кубанычбека Боконтаева.

Толкунбек Абдыгулов приехал на заседание парламента и попросил о возможности выступить перед депутатами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208672/
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