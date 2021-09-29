Выборы-2021. Подкупа не было: ГКНБ проверил информацию о нарушении партий

ГКНБ завершил проверку по сообщению некоего гражданина Вольного о том, что представители партий «Ата Мекен», «Реформа» и «Улуттар биримдиги» провели курултай на территории частной компании «Шоро».

Автор в своем обращении указал на возможные факты подкупа со стороны организаторов курултая, выраженных в раздаче денежных сертификатов и призов. Информация передана для проверки в МВД и ГКНБ.

В свою очередь, в правоохранительных органах ответили, что сведения зарегистрированы в журнале учета информации Свердловского района Бишкека и далее — в ЕРПП.

В ходе проверки был опрошен начальник службы безопасности компании. Он заявил, что никаких съездов не проводилось.

Расследование прекращено за отсутствием состава преступления.

ЦИК информирует, что сообщить о нарушениях со стороны участников избирательного процесса можно, позвонив на короткий номер — 1255, WhatsApp — 0990021255, для сообщений и обращений граждан — 0502001255.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.