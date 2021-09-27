В Кыргызстане предлагают не пробировать золотые изделия весом до 1 грамма

Освободить от пробирования золотые изделия весом до 1 грамма и серебряные до 3 граммов предлагает Минэкономфин. Предложение озвучено на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам.

Отметим, комитет сегодня рассматривает проект закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», внесенный председателем кабинета министров.

Директор департамента драгоценных металлов при Минэкономфине Канатбек Мадумаров рассказал, что из Турции в страну в год импортируется более 3 тонн серебряных изделий и 1,5 тонны золотых. Объем производимых золотых изделий в Кыргызстане составляет 47 килограммов, серебряных — около 100 килограммов.

«Новый проект закона разрабатывался совместно с Ассоциацией ювелиров и производителей драгоценных металлов. Во время обсуждений они предложили освободить от пробирования и клеймения драгметаллы — до 1 грамма золота и 3 граммов серебра. Новый проект закона также предусматривает аутсорсинговым компаниям возможность получить разрешение на пробирование и клеймение ювелирных изделий», — рассказал о новшествах Канатбек Мадумаров.

Председатель комитета ЖК по бюджету и финансам Эмилбек Токтошев поинтересовался, как граждане при покупке смогут различать золотые изделия и не приведет ли это к мошенничеству.

«Граммовые золотые изделия очень тонкие. При опробировании они теряют качество. Мошенничеством заниматься при таких объемах нет смысла», — заключил Канатбек Мадумаров.