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Власть
Сюжет: COVID-19

Республиканский штаб составил рейтинг госорганов по вакцинации от COVID-19

Республиканский штаб составил рейтинг государственных органов по вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По ее данным, больше всех сотрудников защитились от коронавирусной инфекции в Министерстве образования и науки и его подведомственных подразделениях (90,1 процента). На втором месте в списке Министерство чрезвычайных ситуаций (82 процента), на третьем — Министерство здравоохранения и социального развития (77,4 процента).

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«Хорошие показатели и в Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов, где 75,9 процента сотрудников получили прививки от COVID-19», — отметили в кабмине.

Меньше всего вакцинированных сотрудников оказалось в Министерстве энергетики и промышленности — 8,8 процента и Министерстве юстиции — 7 процентов.

Всего на сегодня использовано более 1,3 миллиона вакцин от COVID-19. При этом первой дозой вакцинировались более 774 тысяч человек, второй — более 571 тысячи.

В республиканском штабе напомнили, что единственным надежным способом предотвратить распространение COVID-19, защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни является вакцинация.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207875/
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