Выборы-2021. На услуги связи потратят 7 миллионов 5 тысяч сомов

Накануне ЦИК утвердила смету расходов в размере 592 миллионов 531 тысячи сомов на выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Уточняется, что в нее заложены и услуги связи. На них запланировано потратить 7 миллионов 5 тысяч сомов.

На транспорт — 28 миллионов 674 тысячи сомов. На хозтовары — 33 миллиона 641 тысячу сомов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.