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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Ой, успокойтесь! Балбак Тулобаев высказался о деле о захвате власти

Бывший исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев на своей странице в Facebook прокомментировал обращение деятелей культуры к президенту с просьбой наказать политиков.

Он призвал объединиться оппозицию и власти страны.

«Вы позорите брата. Ой, успокойтесь! Без вас его народ поддержит. Лучше займитесь культурой, которая в плачевном состоянии. Тому, кто сделает это, браво! Мы не можем народ объединить. Сейчас оппозиция и власть должны объединиться в один сжатый кулак. Нельзя идти на выборы, оскалившись. Остановитесь! Страна-то одна», — написал Балбак Тулобаев.

скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей. Балбак Тулобаев прокомментировал обращение деятелей культуры к президенту

По подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

Некие общественные деятели направили президенту Садыру Жапарову письмо. В нем указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Джетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошова и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207295/
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