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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституция и выборы: самое важное

В Новый год с новым парламентом. Оптимистичный прогноз Кайрата Маматова

28 ноября состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша. Согласно принятому парламентом новому избирательному закону, вводится смешанная — мажоритарно-пропорциональная система голосования с открытыми партийными списками.

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Имена и фамилии кандидатов указываться в бюллетене не будут. Претендентов на мандаты под каждым названием партии расставят по порядковым номерам от 1 до 54. Списки партийцев вывесят на информационных стендах на каждом избирательном участке, включая расположенные за рубежом.

Член ЦИК Кайрат Маматов в интервью 24.kg заявил, что беспокоиться не нужно — с подведением итогов проблем не возникнет. А вот насколько честно пройдут выборы, зависит от участников кампании — партий, кандидатов и самих избирателей.

— Расскажите о процедуре голосования. Что ждет избирателя на участке?

— По изменениям, внесенным в конституционный закон, нас ждут двойные выборы. То есть смешанная система плюс преференциальное голосование. На участке на руки избиратель получит два бюллетеня. Один по одномандатному округу с именами-фамилиями кандидатов, идущих от той или иной партии, и самовыдвиженцев.

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Во втором будут указаны наименования политических партий и расставлены пустые квадратики с порядковыми номерами претендентов на мандаты из их списков от 1 до 54, поскольку каждая политорганизация выдвигает список из 54 человек. Вы голосуете и за партию, и за кандидата от нее. В другом бюллетене ставите галочку за одномандатника — это может быть самовыдвиженец или выдвинутый партией. Или можете и там, и там проголосовать против всех. Это ваше право.

— Избиратель может не указывать кандидата в списке или не голосовать за одномандатника либо за партию?

— Голосовать за партию нужно обязательно. Иначе такой бюллетень АСУ не засчитает. А за кандидата в ее списке или одномандатника в другом бюллетене — на усмотрение избирателя.

— То есть кыргызстанцам нужно выучить не только номера партий, под которыми они пойдут в бюллетенях, но и номера своих кандидатов?

— Именно так. Имена и фамилии кандидатов из списков политпартий будут указаны в информационных листах, которые разместят на участке. Может быть, они будут помещены в кабинки для голосования.

Будет проводиться разъяснительная работа по алгоритму голосования, причем как участниками выборов, так и ЦИК. Сложностей не должно возникнуть.

Кайрат Маматов

— Эксперты высказывают мнение, что преференциальное голосование вводить было рано, тем более параллельно с мажоритарным. Вы согласны с этим?

— Преференциальное голосование дает свои плюсы. Не будет «золотых мандатов» даже для лидеров партий. Исключается возможность тасовать списки. Избиратель сам определяет, кого он хочет видеть в парламенте. Когда в режиме второго чтения депутаты поменяли правила игры и одобрили введение преференциального голосования, глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова предупредила о возможных рисках именно в техническом плане. Но закон принят, и ЦИК является его добросовестным исполнителем.

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Я солидарен с тем, что сложности могут возникнуть. Но чисто технического характера, и мы их преодолеем. Сейчас обучаем членов окружных и участковых избирательных комиссий, программа для обработки голосов, поданных за кандидатов в списках партий, также готовится.

Считаю, опасения, что преференциальное голосование «размоет» гендерную квоту, несущественны.

Кайрат Маматов

При подсчете мы будем опираться на закон. А он гласит: в Жогорку Кенеше не может быть меньше 30 процентов женщин. Мандаты будут распределяться на паритетной основе. Сначала будем считать по рейтингу голоса, набранные представительницами прекрасного пола, отдельно от мужчин. Приверженность этому мы уже доказали, когда за неправомерное решение расформировали Ошскую ТИК (речь о скандале в горкенеше южной столицы, когда из списков двух партий исчезли женщины. — Прим. 24.kg) и отменили ее решение. Центризбирком твердо придерживается позиции, что квотирование должно и будет соблюдено.

— Есть опасения, что избиратель не разберется в хитросплетениях новой системы, сложность которой признает и ЦИК. Будет много испорченных бюллетеней, а это может подорвать доверие к итогам голосования...

— Недействительные бюллетени выявляются при ручном подсчете. К примеру, избиратель может выйти за рамки квадратика, ставя галочку, или отметить партию, кандидата своей ручкой или карандашом, такой бюллетень АСУ не засчитает. Но при ручном подсчете члены УИК, если волеизъявление подтвердится, учтут его. Голос не пропадет.

 Когда официально подведете итоги выборов?

— Проблем с подсчетом не будет. В течение 20 календарных дней подводим итоги, в сроки уложимся. Дедлайн — 18 декабря. До Нового года кампания закончится.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207291/
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