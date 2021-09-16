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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Изменены границы избирательных участков в девяти округах

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов изменила границы избирательных участков в девяти округах.

По данным ведомства, изменения затронули УИК в Кок-Жарском, Ноокатском, Араванском, Ошском, Толойконском, Кара-Суйском, Куршабском, Алайском и Узгенском одномандатных округах.

  • Кок-Жарский избирательный округ
  • центр: Ноокатский район, город Ноокат, здание районной государственной администрации;
  • Ноокатский избирательный округ
  • центр: Ноокатский район, город Ноокат, здание районной государственной администрации;
  • Араванский избирательный округ
  • центр: Араванский район, село Араван, здание районной государственной администрации;
  • Ошский избирательный округ
  • центр: город Ош, здание мэрии;
  • Толойконский избирательный округ
  • центр: город Кара-Суу, здание Кара-Суйской районной государственной администрации;
  • Кара-Суйский избирательный округ
  • центр: город Кара-Суу, здание Кара-Суйской районной государственной администрации;
  • Куршабский избирательный округ
  • центр: Узгенский район, город Узген, здание Узгенской районной государственной администрации;
  • Алайский избирательный округ
  • центр: Алайский район, село Гулчо, здание Алайской районной государственной администрации;
  • Узгенский избирательный округ
  • центр: Узгенский район, город Узген, здание Узгенской районной государственной администрации.

Согласно законодательству, при образовании избирательных округов были соблюдены следующие требования:

  • примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, как правило, не более чем на 20 процентов;
  • избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.

При соблюдении указанных требований, как правило, учитывается административно-территориальное деление республики.

Уточняется, что на 3 миллиона 617 тысяч 141 избирателя всего 36 одномандатных округов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207283/
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