20:14
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.16
Власть

Кабмин предложил новый порядок по уничтожению просроченных лекарств

Министерство здравоохранения и социального развития предлагает новый порядок по определению недоброкачественных лекарств с последующим их уничтожением. Его исполнение обязательно для всех юридических и физических лиц, занятых в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Минздрав напомнил, что все лекарства и медицинские изделия, производимые, ввозимые, приобретаемые и реализуемые в Кыргызстане, должны соответствовать требованиям нормативной документации по показателям качества и безопасности, а также санитарным нормам.

На территории Кыргызской Республики уничтожению подлежат:

  • недоброкачественные и/или фальсифицированные лекарственные средства, произведенные на территории Кыргызской Республики;
  • лекарственные средства, пришедшие в негодность из-за неправильного хранения и/или истечения срока годности, выявленные в результате фармацевтического инспектирования или по инициативе самого субъекта фармацевтической деятельности.

В случае ввоза фальсифицированных медикаментов поставщик обязан отозвать их с рынка.

Медицинские изделия подлежат утилизации в случае, если подтверждается, что они могут повлиять негативно на состояние здоровья человека, или по истечении срока годности, а также если подтвердится, что медикамент некачественный.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207058/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Вопрос маркировки медикаментов обсудили в кабмине. Создадут рабочую группу
В Кыргызстане открывают социальные аптеки. Обещают скидки на лекарства
Дело Эндрю Качинса. Отправитель посылки не указал наличие лекарств в ней
Скорая и больницы Бишкека планируют закупить медикаменты по завышенным ценам
Таблетки экстракта валерианы в Кызыл-Кие подорожали в пять раз
Государственное регулирование цен на лекарства обсудили в правительстве
Пациенты с бронхиальной астмой могут покупать лекарства с большой скидкой
Завоза нет и не ждите. Жители Кара-Балты жалуются на отсутствие валерьянки
Пациенты с гипертонической болезнью могут покупать лекарства за полцены
Улукбек Марипов пообещал держать под личным контролем вопрос цен на лекарства
Популярные новости
Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесценила генеральские звания Звездочки направо, звездочки налево. Как власть обесценила генеральские звания
Началось! В&nbsp;ЦИК поступило первое заявление от&nbsp;кандидата-самовыдвиженца Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 сентября
Осужденный по&nbsp;делу энергетиков Жанторо Сатыбалдиев госпитализирован в&nbsp;больницу Осужденный по делу энергетиков Жанторо Сатыбалдиев госпитализирован в больницу
Бизнес
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
Специальное предложение для учителей от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;тариф &laquo;Мугалим&raquo; Специальное предложение для учителей от О! — тариф «Мугалим»
Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа Проект среднесрочной тарифной политики. Минэкономики выступило против документа
Скоро в&nbsp;школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от&nbsp;О! Скоро в школу: подключите выгодный тариф своему ребенку от О!
14 сентября, вторник
20:04
В Токмаке спасатели МЧС получили новое снаряжение В Токмаке спасатели МЧС получили новое снаряжение
19:58
Курсана Асанова задержали по делу о беспорядках в Бишкеке
19:49
Кабмин предложил новый порядок по уничтожению просроченных лекарств
19:27
В кабмине озаботились проблемой животноводства. Решено переписать закон
19:14
Кыргызстанцев приглашают к участию в экологическом диктанте «ЭкоТолк»