Кабмин предложил новый порядок по уничтожению просроченных лекарств

Министерство здравоохранения и социального развития предлагает новый порядок по определению недоброкачественных лекарств с последующим их уничтожением. Его исполнение обязательно для всех юридических и физических лиц, занятых в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Минздрав напомнил, что все лекарства и медицинские изделия, производимые, ввозимые, приобретаемые и реализуемые в Кыргызстане, должны соответствовать требованиям нормативной документации по показателям качества и безопасности, а также санитарным нормам.

На территории Кыргызской Республики уничтожению подлежат:

недоброкачественные и/или фальсифицированные лекарственные средства, произведенные на территории Кыргызской Республики;

лекарственные средства, пришедшие в негодность из-за неправильного хранения и/или истечения срока годности, выявленные в результате фармацевтического инспектирования или по инициативе самого субъекта фармацевтической деятельности.

В случае ввоза фальсифицированных медикаментов поставщик обязан отозвать их с рынка.

Медицинские изделия подлежат утилизации в случае, если подтверждается, что они могут повлиять негативно на состояние здоровья человека, или по истечении срока годности, а также если подтвердится, что медикамент некачественный.