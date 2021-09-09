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Власть

Посол КР в РК Дастан Дюшекеев встретился с Касым-Жомартом Токаевым

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев вручил верительные грамоты президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, Дастан Дюшекеев также передал главе Казахстана слова приветствия от Садыра Жапарова.

Посол отметил, что в своей работе намерен развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество между странами на основе добрососедства, взаимопонимания и всестороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость стратегического партнерства с Кыргызстаном. Главным ориентиром в расширении взаимодействия служат итоги государственного визита Садыра Жапарова в Казахстан.

Глава Казахстана также сказал, что планирует приехать в Бишкек с ответным визитом в начале 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206578/
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