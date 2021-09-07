Владелец «ИЗЮМ», Johnny Pub Марс Исаев стал вице-мэром Оша

Мэр Оша Алмаз Мамбетов назначил двух своих заместителей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, первым вице-мэром назначен 40-летний Марс Исаев. Указ о его назначении 6 сентября подписал Алмаз Мамбетов. Ранее Марс Исаев был депутатом Ошского городского кенеша VI созыва.

Согласно данным Министерства юстиции, Марс Исаев является владельцем заведения Johnny Pub в Бишкеке, соучредителем ОО «Федерация «Дорога бойцовского чемпионата РФЧ-ММА» и руководителем общественного фонда «Фонд поддержки культуры и спорта «Арт Таймаш».

Помимо этого, он владеет ресто-баром «ИЗЮМ» в южной столице. В 2019 году Марс Исаев получил грамоту от мэрии Оша в качестве руководителя «IZЮМ Group». А недавно журналисты сообщили, что в указанном ресто-баре мэр Алмаз Мамбетов устроил «чай» для депутатов горкенеша и сотрудников муниципалитета после своего избрания на должность. Однако присутствующие на мероприятии чиновники опровергли, что банкет организовал градоначальник.

Еще одним заместителем Алмаза Мамбетова стал Сонунбек Джунусбаев с испытательным сроком три месяца. Он будет курировать сферу коммунального хозяйства и транспорта. Ему 36 лет. Раньше работал в мэрии Оша, также был депутатом горкенеша.





