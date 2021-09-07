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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Количество участков за рубежом будет увеличено

Министерство иностранных дел планирует увеличить количество участков для голосования за рубежом на предстоящих парламентских выборах, чтобы обеспечить право волеизъявления кыргызстанцев, которые временно пребывают за пределами страны. Об этом заявлено на заседании рабочей группы ЦИК.

По словам главы МИД Руслана Казакбаева, в случае получения положительного ответа от соответствующих государств количество участков для голосования за рубежом вырастет с 48 до 57.

«Некоторые страны уже ответили, но другие пока молчат. Поэтому говорить, что это решено окончательно, еще рано. Помимо уже имевшихся избирательных участков, по просьбе наших соотечественников мы планируем открыть такие пункты в российских городах — Хабаровске, Самаре, Казани, Краснодаре, Томске, а также в США — Нью-Йорке и Чикаго, итальянском Кальяри и в Анталии (Турция)», — рассказал министр иностранных дел.

Он отметил, что за пределами КР находится около 68 тысяч избирателей. А те кыргызстанцы, кто проживает за рубежом, но не попал в избирательные списки, должны сдать биометрические данные и встать на консульский учет.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206210/
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