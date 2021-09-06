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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

В учениях ОДКБ «Рубеж-2021» в Кыргызстане Таджикистан участвовать не будет

Вооруженные силы Таджикистана не будут участвовать в учениях ОДКБ «Рубеж-2021» в городе Балыкчи. Об этом на заседании комитета парламента по международным делам, безопасности и обороне заявил заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев.

Причину отсутствия Таджикистана на совместных учениях стран ОДКБ Нурлан Кирешеев не объяснил. Но отметил, что кыргызские военные в скором времени отправятся в Таджикистан на очередные учения.

Учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ под названием «Рубеж-2021» намечены на 7-9 сентября, они пройдут в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс».

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206165/
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