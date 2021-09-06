Участники конкурса «Танковый биатлон» будут награждены

Команда из Кыргызстана, участвовавшая в конкурсе «Танковый биатлон», сегодня вечером прилетит из Москвы в Бишкек. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев.

Он пообещал, что победителям конкурса окажут должное внимание.

«Они прибудут в 18.30. Мы их встретим. Кабинет министров и Министерство обороны готовят соответствующие распоряжения по награждению», — сказал он.

Напомним, военные Кыргызстана заняли первое место во втором дивизионе конкурса «Танковый биатлон».