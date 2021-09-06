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Власть

Участники конкурса «Танковый биатлон» будут награждены

Команда из Кыргызстана, участвовавшая в конкурсе «Танковый биатлон», сегодня вечером прилетит из Москвы в Бишкек. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев.

Он пообещал, что победителям конкурса окажут должное внимание.

«Они прибудут в 18.30. Мы их встретим. Кабинет министров и Министерство обороны готовят соответствующие распоряжения по награждению», — сказал он.

Напомним, военные Кыргызстана заняли первое место во втором дивизионе конкурса «Танковый биатлон».
Ссылка: https://24.kg/vlast/206161/
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