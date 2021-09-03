Выборы-2021. Итоги кампании подведут сначала по одномандатным округам

Итоги выборов в Жогорку Кенеш будут подведены до 18 декабря. Об этом заявили в ЦИК.

Уточняется, что в первую очередь подсчитают голоса и подведут результаты голосования по одномандатным округам, затем по единому избирательному округу.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.