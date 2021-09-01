Сообщайте о коррупции и получите 1 миллион сомов. Новое предложение кабмина

В целях реализации Закона «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях» и в соответствии с поручением главы кабмина Улукбека Марипова Министерством экономики и финансов разработан проект порядка выплаты денежного вознаграждения.

Уточняется, что сообщивший о коррупционном правонарушении может рассчитывать на 10 процентов от суммы средств, возмещенных по этому делу и поступивших в доход государства, но не более 1 миллиона сомов.

Отмечается, что выплата денежного вознаграждения осуществляется при наличии следующих фактов (документов):

подтверждении факта предоставления соответствующим лицом информации о коррупционном правонарушении, подтвержденного решением комиссии;

вступлении в законную силу судебного акта;

возмещении материального ущерба государству, нанесенного коррупционным правонарушением.

В случае, если на основании информации о факте коррупционного правонарушения выявлено несколько преступлений, выплата единовременного денежного вознаграждения производится за преступление с наибольшим размером возмещенного ущерба.

Комиссия, которая проверяет сведения, в течение десяти рабочих дней по результатам рассмотрения материалов вносит руководителю органа ходатайство о выплате денежного вознаграждения либо мотивированный отказ.

Мотивированный отказ выносится в случае неподтверждения факта предоставления информации о коррупционном правонарушении и выявления сговора. Материалы передаются на рассмотрение в органы прокуратуры.

Выплата единовременного денежного вознаграждения производится за счет средств, возмещенных от коррупционных правонарушений, по мере фактического выделения из республиканского бюджета путем перевода в безналичной форме на лицевой либо иной счет лица, сообщившего о фактах коррупционного правонарушения.

За нарушения, связанные с выплатой денежного вознаграждения сообщившим о фактах коррупционного правонарушения, дисциплинарную ответственность несут руководитель органа и члены комиссии в соответствии с законодательством.