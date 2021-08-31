Награды вручил президент за вклад в перекрестный год Кыргызстана и России

Президент Садыр Жапаров в связи с 30-летием независимости Кыргызстана наградил орденами и присвоил звания за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества двух стран в области культуры и искусства в рамках перекрестного года Кыргызстана и России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Своим указом президент наградил:

орденом «Данакер»:

Швыдкого Михаила Ефимовича — специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству;

орденом «Достук»:

Полада Бюльбюль оглы — композитора, певца, председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств;

орденом «Данк»

Джумакунова Рысбека Дуйшенбаевича — художественного руководителя и главного дирижера фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» имени Ч.Исабаева Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова;

медалью «Данк»

Большову Анну Леонидовну — артистку Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»;

Малышева Андрея Владимировича — генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт».

Также присвоены почетные звания:

«Народный артист Кыргызской Республики»

Бекбаевой Асель Амангельдыевне — солистке оперы, ведущему мастеру сцены Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;

Нургалиевой Анаркуль Кабылбековне — художественному руководителю Кыргызского государственного ансамбля «Ак-Марал» имени Н.Тугелова;

Тиленчиеву Карагулу Амантуровичу — главному хормейстеру Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;

«Заслуженный артист Кыргызской Республики»

Асанову Нуржигиту Рахманкуловичу — артисту Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;

Закирбеку Дуйшенбек уулу — комузисту;

Кочорбаеву Самату Батыркуловичу — заведующему кафедрой традиционной музыки и фольклора Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой, манасчи;

Мендебаирову Назыму Кенжекуловичу — художественному руководителю Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова, члену общественного объединения «Союз театральных деятелей Кыргызстана»;

Момуновой Айзирек Жалиловне — солистке оперы Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;

Раимбековой Заире Абдигапаровне — солистке оперы Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;

«Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики»

Кудинову Вячеславу Васильевичу — руководителю народного фольклорного ансамбля песни и танца «Славяночка» города Каракола Иссык-Кульской области;

Муканбетову Эрмеку Бекбоевичу — звукорежиссеру, начальнику отдела по проведению государственных и юбилейных мероприятий Национального культурного центра.

Глава государства также наградил Почетными грамотами Кыргызской Республики деятелей культуры России и Кыргызстана.