Награды вручил президент за вклад в перекрестный год Кыргызстана и России

Президент Садыр Жапаров в связи с 30-летием независимости Кыргызстана наградил орденами и присвоил звания за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества двух стран в области культуры и искусства в рамках перекрестного года Кыргызстана и России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Своим указом президент наградил:
орденом «Данакер»:
- Швыдкого Михаила Ефимовича — специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству;
орденом «Достук»:
- Полада Бюльбюль оглы — композитора, певца, председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств;
орденом «Данк»
- Джумакунова Рысбека Дуйшенбаевича — художественного руководителя и главного дирижера фольклорно-этнографического ансамбля «Камбаркан» имени Ч.Исабаева Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова;
медалью «Данк»
- Большову Анну Леонидовну — артистку Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»;
- Малышева Андрея Владимировича — генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт».
Также присвоены почетные звания:
«Народный артист Кыргызской Республики»
- Бекбаевой Асель Амангельдыевне — солистке оперы, ведущему мастеру сцены Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;
- Нургалиевой Анаркуль Кабылбековне — художественному руководителю Кыргызского государственного ансамбля «Ак-Марал» имени Н.Тугелова;
- Тиленчиеву Карагулу Амантуровичу — главному хормейстеру Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;
«Заслуженный артист Кыргызской Республики»
- Асанову Нуржигиту Рахманкуловичу — артисту Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева;
- Закирбеку Дуйшенбек уулу — комузисту;
- Кочорбаеву Самату Батыркуловичу — заведующему кафедрой традиционной музыки и фольклора Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б.Бейшеналиевой, манасчи;
- Мендебаирову Назыму Кенжекуловичу — художественному руководителю Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова, члену общественного объединения «Союз театральных деятелей Кыргызстана»;
- Момуновой Айзирек Жалиловне — солистке оперы Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;
- Раимбековой Заире Абдигапаровне — солистке оперы Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;
«Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики»
- Кудинову Вячеславу Васильевичу — руководителю народного фольклорного ансамбля песни и танца «Славяночка» города Каракола Иссык-Кульской области;
- Муканбетову Эрмеку Бекбоевичу — звукорежиссеру, начальнику отдела по проведению государственных и юбилейных мероприятий Национального культурного центра.
Глава государства также наградил Почетными грамотами Кыргызской Республики деятелей культуры России и Кыргызстана.