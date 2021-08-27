Кыргызстанцы смогут оплатить штрафы за нарушения ПДД со скидкой в 70 процентов

До 31 декабря граждане могут оплатить штрафы за некоторые нарушения ПДД со скидкой 70 процентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Напомним, новый закон, предусматривающий снижение размера штрафа на 70 процентов, был принят в Кыргызстане в начале августа.

Законом устанавливается, что в случае уплаты штрафа за:

нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;

превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 километров в час, но не более 20 километров в час;

невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

нарушение правил остановки или стоянки;

несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям;

невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).

Уточняется, что в течение 30 календарных дней со дня получения постановления о наложении штрафа размеры их уменьшаются на 70 процентов. Таким образом, размер штрафа в данном случае будет составлять 300 сомов.

Законом устанавливается, что штрафы по вышеперечисленным правонарушениям, за исключением нарушений правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности, не оплаченные до вступления в силу принятого документа, подлежат оплате в соответствии с его нормами с аннулированием пени и восстановлением льготного срока.