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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК напомнили, кто сможет голосовать за кандидатов в депутаты

В ЦИК рассказали, кто сможет голосовать на выборах в Жогорку Кенеш.

По данным ведомства, согласно законодательству, в список избирателей включаются граждане Кыргызской Республики, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие биометрическую регистрацию, являющиеся членами местного сообщества.

При этом прописка должна совпадать с адресом фактического проживания. Формы № 2 на этих выборах не будет.

Уточняется, что предстоит подготовить два списка — один по единому избирательному округу, второй — по одномандатным округам.

Согласно закону, подписанному президентом, Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и одномандатным округам (36 мандатов).

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205419/
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