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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Исследование. Восемь процентов кыргызстанцев считают работу ЦИК эффективной

Только восемь процентов кыргызстанцев считают работу ЦИК по организации и мониторингу выборов эффективной. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

33 процента из числа опрошенных отмечают, что Центризбирком достаточно эффективен. 28 процентов ответили, что ЦИК в какой-то мере неэффективна, и 25 процентов оценили деятельность Центральной избирательной комиссии как совершенно неэффективную.

Эксперты также поинтересовались, предлагали ли респондентам подарки или деньги за их голоса в период выборов. 64 процента ответили отрицательно. 18 процентов признались, что их пытались заинтересовать финансово, столько же указали, что вознаграждение сулили их знакомым, 14 процентов подчеркнули — пытались подкупить их родственников.

При этом 74 процента из опрошенных утверждали, что им за голос хотели заплатить от 3 до 5 тысяч сомов. Больше 7 тысяч сомов обещали только одному проценту респондентов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/205246/
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