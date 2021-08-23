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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Новые правила могут привести к скандалу: мнение члена ЦИК

Член ЦИК Кайрат Маматов считает, что проект нового закона о выборах очень сырой и нуждается в серьезной доработке.

Как он пояснил 24.kg, документ не учитывает квоты меньшинств, так как при голосовании по открытым спискам избиратели могут и не отметить их в бюллетени, в частности, ограничена возможность прохождения в парламент женщин и людей с инвалидностью. «В Жогорку Кенеше должно быть 30 процентов женщин. То есть в списке партий представительница прекрасного пола должна занимать из 54 человек каждую четвертую позицию. Но если женщины не наберут достаточно голосов, то непонятно, каким образом их удастся провести в парламент», — отметил он.

Вряд ли кандидаты-мужчины согласятся добровольно отдать свои мандаты, чтобы баланс был соблюден, как предписывает закон.

Кайрат Маматов

Напомним, по новому избирательному законодательству в КР введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204819/
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