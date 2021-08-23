12:13
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Власть

В Кыргызстан из Афганистана эвакуировали еще 12 соотечественников

В Кыргызстан из Афганистана эвакуировали еще 12 соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Читайте по теме
Из Афганистана эвакуированы 24 кыргызстанца

По ее данным, они прибыли в Бишкек сегодня утром авиарейсом Доха — Дубай — Бишкек. Ранее кыргызстанцев переправили из Афганистана в Катар спецбортом США. При содействии посольства Кыргызстана в Афганистане накануне дополнительно эвакуирована кыргызстанка спецрейсом из Кабула в Алматы.

Оставшиеся в Афганистане граждане Кыргызстана находятся в безопасности в здании дипмиссии и будут возвращены домой в ближайшее время.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул страну.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204773/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Глава России раскритиковал идею размещать афганских беженцев в Центральной Азии
ФИФА призвала правительства стран экстренно эвакуировать футболисток Афганистана
Ситуация в Афганистане. Лидеры стран ОДКБ проведут видеоконференцию
Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram. Будет писать об Афганистане
Ситуация в Афганистане. Резолюция об импичменте Байдену поступила в Конгресс США
«Талибан» вскоре представит новую систему управления Афганистаном
COVID-19. Германия выделит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины против коронавируса
Погранслужба опровергла информацию о прибытии беженцев из Афганистана
Беженцы из Афганистана вновь вышли на митинг к посольству США в Бишкеке
Из Афганистана эвакуированы 24 кыргызстанца
Популярные новости
Автор идеи&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров. Аскар Акаев о&nbsp;том, кто и&nbsp;зачем привез его в&nbsp;Бишкек Автор идеи — Садыр Жапаров. Аскар Акаев о том, кто и зачем привез его в Бишкек
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Об&nbsp;отношениях с&nbsp;Россией и&nbsp;русском языке в&nbsp;Кыргызстане рассказал Акылбек Жапаров Об отношениях с Россией и русском языке в Кыргызстане рассказал Акылбек Жапаров
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Как Кыргызстан будет защищаться от&nbsp;талибов Ситуация в Афганистане. Как Кыргызстан будет защищаться от талибов
Бизнес
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
Программа &laquo;Предпринимательство в&nbsp;сфере информационных технологий&raquo; в&nbsp;КГИПИ Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
23 августа, понедельник
12:09
Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по об...
12:08
В Сокулукском районе мужчина ранил ножом двух собутыльников
12:03
Машину кыргызстанцев закидали камнями. Начато расследование инцидента на границе
11:56
В Балыкчи водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся. Его задержали
11:53
Выборы-2021. Сколько избирателей должно быть в одномандатном округе