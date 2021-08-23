В Кыргызстан из Афганистана эвакуировали еще 12 соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Читайте по теме Из Афганистана эвакуированы 24 кыргызстанца

По ее данным, они прибыли в Бишкек сегодня утром авиарейсом Доха — Дубай — Бишкек. Ранее кыргызстанцев переправили из Афганистана в Катар спецбортом США. При содействии посольства Кыргызстана в Афганистане накануне дополнительно эвакуирована кыргызстанка спецрейсом из Кабула в Алматы.

Оставшиеся в Афганистане граждане Кыргызстана находятся в безопасности в здании дипмиссии и будут возвращены домой в ближайшее время.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул страну.