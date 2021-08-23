Депутат предложил приравнять охранявших таджикско-афганскую границу к ветеранам

Депутат парламента Мирлан Жээнчороев предложил изменить статус миротворцев, охранявших таджикско-афганскую границу в период с 1992 по 1999 год.

По его словам, несмотря на признанные заслуги и военные награды, их не считают ветеранами. Действующее законодательство льгот для них не предусматривает.

Надо приравнять по льготам военнослужащих Вооруженных сил, выполнявших задачи на таджикско-афганской границе, к ветеранам войны.

Уточняется, что на сегодня насчитывается 1 тысяча 900 кыргызских миротворцев.