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Власть

Депутат предложил приравнять охранявших таджикско-афганскую границу к ветеранам

Депутат парламента Мирлан Жээнчороев предложил изменить статус миротворцев, охранявших таджикско-афганскую границу в период с 1992 по 1999 год.

По его словам, несмотря на признанные заслуги и военные награды, их не считают ветеранами. Действующее законодательство льгот для них не предусматривает.  

Надо приравнять по льготам военнослужащих Вооруженных сил, выполнявших задачи на таджикско-афганской границе, к ветеранам войны.

Уточняется, что на сегодня насчитывается 1 тысяча 900 кыргызских миротворцев. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/204753/
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