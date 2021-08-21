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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК не смогли договориться о границах избирательных округов в Оше

Межведомственная рабочая группа провела второе заседание по вопросам формирования избирательных округов Джалал-Абадской области, Оша и Ошской области. Об этом сообщает ЦИК.

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По ее данным, в рамках подготовки к выборам депутатов Жогорку Кенеша в здании Центризбиркома прошло второе заседание межведомственной рабочей группы. В нее, напомним, входят члены ЦИК, депутаты ЖК, представители государственных органов власти. Рассматривался вопрос формирования избирательных округов Джалал-Абадской области, Оша и Ошской области.

На заседании утвердили схемы и границы избирательных округов Джалал-Абадской области. Изучив все возможные варианты, представительные органы местной власти единогласно дали согласие по представленному проекту.

Однако при рассмотрении проекта схем и границ избирательных округов Оша и Ошской области мнения членов межведомственной рабочей группы и представителей государственных органов власти разделились.

В результате было принято решение еще раз рассмотреть деление схем и границ округов южной столицы и области 23 августа. Представительным органам местных властей за этот период, еще раз проработав вопрос разделения округов, — предоставить межведомственной рабочей группе свои предложения.

Напомним, по новому избирательному законодательству в КР введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, а 36 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204714/
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