Садыр Жапаров подписал закон об Узбекско-Кыргызском фонде развития

Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании Узбекско-Кыргызского фонда развития. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, основной целью документа, подписанного между правительствами Кыргызстана и Узбекистана, является проведение внутригосударственных процедур по ратификации соглашения.

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Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории Кыргызстана.

Планируется экономическое сотрудничество между двумя странами, модернизация и развитие экономики, эффективное использование возможностей двустороннего сотрудничества.

Фонд будет международной организацией с уставным капиталом $50 миллионов, который вносится Узбекистаном с последующим его доведением до $200 миллионов.

Напомним, соглашение о создании фонда с Узбекистаном подписано 11 марта 2021 года во время визита Садыра Жапарова в Ташкент.