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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК призвала кыргызстанцев уточнить себя в списках избирателей

Кыргызстанцев просят привести в соответствие адрес фактического места жительства с адресом в паспорте. Об этом сообщили в ЦИК.

Центризбирком обратился к избирателям в рамках подготовки к выборам депутатов Жогорку Кенеша. Гражданам заранее напоминают уточнить себя в списках для участия в голосовании.

Согласно законодательству, в список избирателей включаются граждане Кыргызстана, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие биометрическую регистрацию.

По данным ГРС, в стране есть граждане, у которых адреса в паспорте отличаются от фактического постоянного места жительства.

«Убедительно просим избирателей, у которых отличается адрес фактического места жительства с адресом в паспорте, привести в соответствие свои данные в органах регистрации населения (ЦОНы, паспортные столы). Для этого нужно обратиться в органы регистрационного учета населения», — говорится в сообщении.

Уточнить себя в списке избирателей можно по номерам горячей линии: 1255, 119 или на сайте tizme.gov.kg.

В Кыргызстане ввели преференциальное голосование. В бюллетень включат наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте.

Изменено и соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Политобъединениям отвели 54 места, тем, кто идет по округам, — 36. Снижена гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204258/
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