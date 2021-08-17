15:40
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Власть

Ситуация в Афганистане. Посол рассказал, как проходит эвакуация кыргызстанцев

Как проходит эвакуация кыргызстанцев из Кабула, 24.kg рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Исламской Республике Афганистан Мирослав Ниязов.

Читайте по теме
Из Афганистана в Кыргызстан эвакуированы девять соотечественников

По его словам, некоторых кыргызстанцев уже вывезли. Они сейчас находятся в Дубае.

«Все граждане Кыргызстана, находящиеся в Афганистане, встали на учет в посольстве, с ними постоянно связываются сотрудники дипмиссии. Обеспечена информационная и физическая безопасность. Наиболее уязвимые расположены в посольстве Казахстана. Сейчас готовится чартерный рейс, все кыргызстанцы будут эвакуированы», — сказал дипломат.

Посольство работает с новыми властями — талибами, они взаимодействуют с дипмиссиями и оказывают им всяческую поддержку. Ситуация под контролем.

Мирослав Ниязов

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204230/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Из Афганистана в Кыргызстан эвакуированы девять соотечественников
Кыргызстанские дипломаты в Кабуле вступили в контакт с талибами
Фото дня. Как афганцы бегут из Кабула, захваченного талибами
Как ситуация в Афганистане может повлиять на Кыргызстан, рассказал Марс Сариев
Самолет ВВС Афганистана нарушил границу. Комментарий Минобороны Узбекистана
ОДКБ внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане и готовится к учениям
Жуткие кадры из аэропорта Кабула. Как люди пытаются покинуть Афганистан
В Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана
Ситуация в Афганистане. Талибы изымают оружие у гражданского населения в Кабуле
Массового наплыва беженцев из Афганистана в Кыргызстан не ожидается
Популярные новости
Мэр Каракола уволил советника за&nbsp;оскорбительный комментарий в&nbsp;адрес русских Мэр Каракола уволил советника за оскорбительный комментарий в адрес русских
Чиновник сообщил о&nbsp;вымогательствах в&nbsp;администрации президента Чиновник сообщил о вымогательствах в администрации президента
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;Афганистане Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Что известно к&nbsp;этому часу Ситуация в Афганистане. Что известно к этому часу
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
17 августа, вторник
15:30
Очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в Чолпон-Ате Очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет...
15:28
Ситуация в Афганистане. Посол рассказал, как проходит эвакуация кыргызстанцев
15:25
В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
15:16
Эксперт: В закон о гарантиях и свободе доступа к информации надо внести поправки
14:03
Из Афганистана в Кыргызстан эвакуированы девять соотечественников