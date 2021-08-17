Ситуация в Афганистане. Посол рассказал, как проходит эвакуация кыргызстанцев

Как проходит эвакуация кыргызстанцев из Кабула, 24.kg рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Исламской Республике Афганистан Мирослав Ниязов.

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По его словам, некоторых кыргызстанцев уже вывезли. Они сейчас находятся в Дубае.

«Все граждане Кыргызстана, находящиеся в Афганистане, встали на учет в посольстве, с ними постоянно связываются сотрудники дипмиссии. Обеспечена информационная и физическая безопасность. Наиболее уязвимые расположены в посольстве Казахстана. Сейчас готовится чартерный рейс, все кыргызстанцы будут эвакуированы», — сказал дипломат.

Посольство работает с новыми властями — талибами, они взаимодействуют с дипмиссиями и оказывают им всяческую поддержку. Ситуация под контролем. Мирослав Ниязов

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.