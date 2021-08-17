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Власть

Из Афганистана в Кыргызстан эвакуированы девять соотечественников

Из Афганистана в Кыргызстан эвакуировано девять человек. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба МИД.

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По ее данным, в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане МИД совместно с посольством КР в Кабуле продолжает работы по эвакуации кыргызстанцев.

Все остальные граждане находятся в безопасности, в настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по их перемещению в здание дипломатической миссии Кыргызстана в Кабуле.

Касательно граждан Афганистана, обратившихся за помощью по вопросам получения визы и эвакуации в Кыргызстан, предположительно являющихся этническими кыргызами, сейчас информация проверяется.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204217/
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