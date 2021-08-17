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Власть

О недочетах и пробелах в законе о доступе к информации рассказали эксперты

Закон «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» распространяется не на всех. Об этом на круглом столе в Бишкеке сообщила независимый эксперт Чынара Мусабекова.

По ее словам, согласно Конституции, каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении госорганов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Вторая статья «О доступе к информации» указывает, что она регулирует доступ физических и юридических лиц к информации. Каждый имеет право доступа к сведениям.

Однако другие положения закона относятся только к гражданам, юридическим лицам, организациям.

«То, что закон распространяется как на физические, так и юридические лица, приветствуется. Но лучше, если здесь четко будет следовать, что он действует как на граждан, так и на иностранных лиц», — подчеркнула Чынара Мусабекова.

Отмечается, что в вышеупомянутом законе есть не совсем понятные положения. Нет конкретного определения понятия «информация».

«Например, третья статья ссылается на «информацию, находящуюся в ведении госорганов и органов местного самоуправления», которая может быть по-различному интерпретирована разными лицами. Однозначно неясно, охватываются ли этим понятием электронные письма, фотографии и видео», — отметила эксперт.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204168/
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